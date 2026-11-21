Международный комитет Красного Креста готов присоединиться к гуманитарной операции в Константиновке при условии согласия России и Украины, официального запроса и гарантий безопасности. Об этом сообщила координатор по связям с общественностью региональной делегации МККК в России и Белоруссии Люсиль Марбо.

Представитель организации пояснила, что комитету известно из публикаций СМИ о возможном проведении гуманитарной миссии в городе. Красный Крест не исключает своего участия в подобных мероприятиях, если они соответствуют его полномочиям и направлены на оказание помощи гражданскому населению.

При этом для начала работы необходимо выполнить несколько требований. Обе стороны конфликта должны одобрить инициативу, обратиться к организации и обеспечить безопасные условия для её сотрудников. Без соблюдения этих договорённостей участие МККК в операции невозможно.

Марбо подчеркнула, что комитет приветствует «любые усилия, направленные на облегчение страданий людей», пострадавших в результате боевых действий.

Она также добавила, что представители организации продолжают взаимодействовать как с российскими, так и с украинскими властями. Основное внимание в этих контактах уделяется гуманитарной обстановке и потребностям граждан, оказавшихся в зоне конфликта, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал о готовности Москвы принять любую помощь в организации гуманитарной операции в Константиновке. Российская сторона предложила обеспечить безопасный выезд примерно 400–500 мирных жителей, а также привлечь к подготовке миссии уполномоченных по правам человека обеих стран.