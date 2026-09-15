Младший сержант Попов, рискуя жизнью, оказал медпомощь раненым сослуживцам

Младший сержант Евгений Попов помог раненым военнослужащим после массированной атаки FPV-дронов, а старший лейтенант Андрей Волков обеспечил продолжение минирования участка после артиллерийского обстрела. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Санитарный инструктор Попов выполнял задачу по медицинскому обеспечению подразделения во время передислокации на новые позиции. Во время движения по нему нанесли удар FPV-дронами, несколько военнослужащих получили ранения. Младший сержант оказал пострадавшим первую помощь, после чего организовал их эвакуацию в медицинское подразделение.

В ведомстве также сообщили о том, что старший лейтенант Андрей Волков руководил группой сапёров, которая устанавливала минно-взрывные заграждения. Во время работ по военнослужащим открыли артиллерийский огонь. Командир заранее определил места укрытия, после чего группа смогла переждать обстрел. Когда огонь прекратился, Волков дал команду возобновить минирование.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевые действия идут непосредственно в Доброполье в ДНР — в северной и южной частях города. По его словам, на юге города бои идут в районе многоэтажной застройки, а на севере — в частном секторе. Он также назвал Доброполье одним из ключевых логистических узлов, который ВСУ длительное время использовали для снабжения подразделений в Славянско-Краматорской агломерации.