В семье голливудского актёра Стивена Сигала ожидается пополнение. Его младший сын Доминик и супруга, 32-летняя российская модель и главный редактор журнала Screenpaper Айрин Данилова, готовятся впервые стать родителями. Об этом сообщает издание Super.ru.

Беременная Айрин Данилова. Фото © Super.ru

Беременная Айрин Данилова. Фото © Super.ru

Пара предпочитает не афишировать личную жизнь и долгое время скрывала даже свои отношения. Однако папарацци удалось получить снимки, на которых Данилова запечатлена с округлившимся животом. По информации источника Super, сейчас супруги проживают в Калифорнии. Там же модель планирует родить первенца. Предположительно, Айрин находится примерно на середине срока беременности.