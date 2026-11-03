Младший сын Стивена Сигала и 32-летняя российская модель ждут первенца
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В семье голливудского актёра Стивена Сигала ожидается пополнение. Его младший сын Доминик и супруга, 32-летняя российская модель и главный редактор журнала Screenpaper Айрин Данилова, готовятся впервые стать родителями. Об этом сообщает издание Super.ru.
Беременная Айрин Данилова. Фото © Super.ru
Беременная Айрин Данилова. Фото © Super.ru
Пара предпочитает не афишировать личную жизнь и долгое время скрывала даже свои отношения. Однако папарацци удалось получить снимки, на которых Данилова запечатлена с округлившимся животом. По информации источника Super, сейчас супруги проживают в Калифорнии. Там же модель планирует родить первенца. Предположительно, Айрин находится примерно на середине срока беременности.
Будущие родители уже знают пол малыша, но пока решили не раскрывать его общественности. Доминик и Айрин познакомились в Москве, а свадьбу сыграли в Барвихе. Церемония прошла в узком кругу близких. Среди гостей были родители невесты и сам Стивен Сигал. Мать Доминика, актриса и модель Келли Леброк, на торжестве не присутствовала. При этом сейчас она поддерживает хорошие отношения с невесткой.