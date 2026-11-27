ФСБ России распространила видеозапись признательных показаний жительницы Волновахи, задержанной по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего. На опубликованных кадрах женщина призналась, что пошла на сотрудничество с украинскими спецслужбами ради денег.

Задержанная за подготовку теракта в ДНР рассказала о вербовке за деньги. Видео © ЦОС ФСБ

Задержанная рассказала об обстоятельствах своей вербовки и выполнении поручений кураторов. По её словам, она собирала информацию о российском военнослужащем и передавала её украинской стороне. При этом женщина осознавала, что конечной целью было убийство военного.

«Мне было жалко этого человека. Я понимала, что его убьют, но мне нужны были деньги. Но по факту я оказалась расходником в руках украинских спецслужб», — заявила задержанная.