Рэпер Тимати установил предел стоимости подарков для дочери Алисы и сына Ратмира. Как рассказала 12-летняя Алиса, последней модели iPhone нет ни у неё, ни у брата. Отец считает такую покупку неразумной.

«Мне часто отказывают в чём-то. У папы для нас с Ратмиром есть правило — покупать нам что-то не дороже определённой суммы», — отметила наследница звезды в интервью Леди Mail.

По словам Алисы, папа покупает ей брендовые вещи, но сама она дорогую одежду не просит. У девочки уже есть собственные гонорары. Она работала моделью и сыграла главную роль в фильме «Дива». Заработанные деньги лежат на карте Тимати. На что их потратить, Алиса решит, когда станет старше.