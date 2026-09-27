«Мне это очень-очень нравится»: Венгерский блогер рассказал, чем его покорила Россия

Венгерского видеоблогера Рихарда Туроци во время поездок по России больше всего впечатлили местные жители. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что ценит в россиянах прямоту, искренность и умение вести себя в соответствии с ситуацией.

По наблюдениям Туроци, в России люди не стремятся постоянно улыбаться или демонстрировать эмоции без повода. Однако внешняя сдержанность, по его словам, вовсе не означает холодности: когда формальности заканчиваются, общение может быстро стать тёплым и дружеским.

В качестве примера блогер вспомнил прохождение пограничного контроля. Сначала строгий сотрудник может производить суровое впечатление, но спустя несколько минут уже улыбаться и рассказывать истории, если обстановка позволяет перейти к более непринуждённому разговору.

«Люди ведут себя так, как нужно. Есть должность, есть роль и определённые обязательства... а когда этого нет, тогда он ведёт себя как обычный человек. Здесь у всего есть своё место, и мне это очень-очень нравится», — объяснил Туроци.

Отдельно венгр обратил внимание на принятую в России дистанцию между людьми. Он отметил обращения на «вы» и по имени-отчеству, сравнив их с Венгрией, где во многих ситуациях собеседники независимо от возраста быстро переходят на «ты». По мнению блогера, российская традиция позволяет чётче разграничивать рабочие, соседские и приятельские отношения.

Туроци уже успел побывать во многих местах европейской части России, но останавливаться на этом не собирается. В дальнейшем он хотел бы добраться до Дальнего Востока, увидеть зимний Байкал и проехать по Транссибирской магистрали.

Ранее Рихард Туроци рассказал, что выучил русский язык благодаря песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада». По словам венгерского блогера, на языковые курсы он не ходил, а интерес к русскому также поддерживали его славянские корни.