Певица Клава Кока извинилась за шутку о «народной» и «звёздной» командах в реалити-шоу «Три острова». Фрагмент выпуска завирусился в Сети: некоторые зрители восприняли слова артистки как оскорбление простых людей и попытку поставить знаменитостей выше остальных.

В спорном эпизоде Клава Кока заявила, что участники народной команды «поднялись с дивана», а звёздной — «спустились с пьедестала», чтобы встретиться на проекте.

После волны критики певица прокомментировала ситуацию в личном блоге. Она объяснила, что реплика была частью сценария, которому она не придала должного значения, и попросила прощения у тех, кого могли задеть её слова.

Клава Кока также рассказала, что выросла в семье, где уважали труд и представителей разных профессий. Её родители работали в больнице, бабушка — в театре кукол, тётя — в детском саду, а дедушка был инженером на заводе.

«Мне искренне жаль, что мои слова прозвучали неуважительно. Я никогда не считала и не считаю, что известность или профессия делают одного человека выше другого. У каждого из нас свой путь, свой труд и вклад в этот мир», — написала артистка.