В Москве зарегистрировали новый иск к Клаве Коке из-за долгов по ЖКХ

С певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) через суд требуют взыскать плату за коммунальные услуги. Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подала соответствующий иск к артистке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Заявление поступило в московский суд ещё в конце лета 2026 года. На данный момент оно зарегистрировано, однако решение по делу пока не вынесено.

Это не первое разбирательство исполнительницы с коммунальными организациями. В 2025–2026 годах к ней уже предъявляли три аналогичных требования. Истцами выступали Мосводоканал, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и МОЭК.

Все предыдущие заявления суд удовлетворил. Они касались оплаты жилплощади, отопления, электроэнергии и других услуг ЖКХ. При этом точные суммы взысканий в опубликованных материалах не раскрывались.

Размер требований по новому делу также не уточняется. Информации о дате предстоящего заседания и комментариев самой артистки пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о принудительном взыскании коммунального долга с юмориста Сергея Светлакова. В сентябре стало известно, что приставы добиваются выплаты двух тысяч рублей. До этого Фонд капремонта дважды обращался в суд с требованиями к актёру, и оба заявления были удовлетворены. Ещё одним фигурантом подобных разбирательств стала Алла Пугачёва, которую обязали выплатить МОЭК более 17 тысяч рублей.