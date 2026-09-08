Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 11:16

Со Светлакова принудительно взыскивают две тысячи рублей долга за коммуналку

Сергей Светлаков. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Сергей Светлаков. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

С юмориста и актёра Сергея Светлакова принудительно взыскивают две тысячи рублей задолженности за коммунальные услуги. Такую информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы и данных приставов.

В течение 2026 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы дважды обращался в суд с требованиями к артисту. Речь шла о платежах за жилплощадь и коммунальные услуги, в том числе тепло и электроэнергию.

Оба требования суд удовлетворил. Сейчас у приставов находится взыскание задолженности Светлакова на две тысячи рублей. Других подробностей исполнительного производства не приводится.

Пентхаусы на миллиард, а платить нечем: Киркоров задолжал космическую сумму за ЖКХ
Пентхаусы на миллиард, а платить нечем: Киркоров задолжал космическую сумму за ЖКХ

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков вместе с женой и двумя детьми прошёл восстановительный курс в детокс-клинике в Карелии, потратив больше 2 миллионов рублей. Основные расходы пришлись на программу «Антистресс» стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Она рассчитана на людей с признаками выгорания, тревожности и хронического стресса. Общая сумма отдыха составила примерно 2,2 миллиона.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Сергей Светлаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar