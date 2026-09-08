Со Светлакова принудительно взыскивают две тысячи рублей долга за коммуналку

С юмориста и актёра Сергея Светлакова принудительно взыскивают две тысячи рублей задолженности за коммунальные услуги. Такую информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы и данных приставов.

В течение 2026 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы дважды обращался в суд с требованиями к артисту. Речь шла о платежах за жилплощадь и коммунальные услуги, в том числе тепло и электроэнергию.

Оба требования суд удовлетворил. Сейчас у приставов находится взыскание задолженности Светлакова на две тысячи рублей. Других подробностей исполнительного производства не приводится.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков вместе с женой и двумя детьми прошёл восстановительный курс в детокс-клинике в Карелии, потратив больше 2 миллионов рублей. Основные расходы пришлись на программу «Антистресс» стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Она рассчитана на людей с признаками выгорания, тревожности и хронического стресса. Общая сумма отдыха составила примерно 2,2 миллиона.