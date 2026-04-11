Комик Светлаков потратил более 2 млн рублей на антистресс-программу в Карелии

Сергей Светлаков вместе с семьёй прошёл программу восстановления в детокс-клинике в Карелии, потратив на отдых и процедуры более 2 миллионов рублей. Об этом стало известно SHOT.

Комик приехал в лечебно-диагностический центр вместе с супругой и двумя детьми, чтобы восстановить эмоциональное состояние. Основная часть расходов пришлась на программу «Антистресс», стоимость которой составила около 1,5 миллиона рублей. Она предназначена для людей с признаками выгорания, тревожности и хронического стресса.

Суммарно отдых обошёлся примерно в 2,2 миллиона рублей. В рамках курса взрослым участникам провели комплексное обследование организма и назначили набор процедур для восстановления. В программу вошли массажи, водные и грязевые процедуры, а также косметологические сеансы, направленные на снижение напряжения.

Дети актёра также проходили оздоровительные мероприятия, стоимость которых составила около 544 тысяч рублей. Семья разместилась в просторном номере из четырёх комнат, одна из которых была оборудована как процедурный кабинет.

До этого Светлаков уже посещал эту клинику на протяжении пяти лет, однако тогда проходил программы, связанные с похудением. Курс «Антистресс» стал для него первым подобным опытом.

Ранее Михаил Галустян рассказал, что практически перестал общаться с Сергеем Светлаковым и их творческое сотрудничество осталось в прошлом. Комик отметил, что пути с бывшим коллегой разошлись, а новых совместных проектов в ближайшее время не ожидается.