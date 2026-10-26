«Ложь на лжи»: Бывшая Масленникова жёстко осадила Клаву Коку после откровений у Собчак

Клава Кока впервые подробно ответила на обвинения в том, что увела Диму Масленникова у его бывшей девушки Сабины Хайровой. Певица уверяет, что их роман начался уже после расставания блогера с Сабиной. Однако Хайрова не поверила объяснениям артистки и выступила с резким ответом.

В интервью Ксении Собчак Кока призналась, что однажды встретила Масленникова вместе с его тогдашней возлюбленной и неожиданно почувствовала ревность. После этого певица уехала в отпуск, но ещё месяц не могла разобраться в собственных чувствах.

«Я вернулась из отпуска, и где-то в феврале мы встретились с Димой. Это была дружеская беседа, и как раз-таки на встрече он мне сказал, мол, мы больше не вместе. Просто у них не сложилось. Это их история», — рассказала Кока.

По словам артистки, она не имела отношения к разрыву Масленникова и Хайровой. Клава предположила, что Сабина могла неверно сопоставить события: слухи о новом романе блогера, публичные признания певицы и песни, посвящённые Диме. Именно это, считает Кока, могло стать причиной обиды бывшей девушки её нынешнего мужа.

Впрочем, Хайрова с такой версией не согласилась. В социальных сетях она написала, что не все откровения знаменитостей соответствуют действительности. Девушка подчеркнула, что сама не стремится обсуждать прежние отношения, хотя её продолжают упоминать в интервью, песнях и публикациях СМИ.

«Не все говорят правду в интервью. Я ни разу не начинала первой, каждый раз меня упоминают и спрашивают», — возмутилась Сабина.

По её словам, за последние месяцы она десятки раз отказывалась от предложений дать интервью. Свою реакцию Хайрова завершила словами «Ложь на лжи», добавив, что сейчас счастлива как никогда.

Напомним, история получила огласку ещё в апреле, когда Life.ru рассказывал о реакции Хайровой на помолвку Коки и Масленникова. Тогда девушка выступила против романтизации ситуаций, в которых женщины, по её мнению, вмешиваются в чужие отношения. Несмотря на возникший скандал, пара продолжила готовиться к свадьбе. В августе Клава и Дима официально стали мужем и женой и показали первые фотографии с торжества. Праздник прошёл в кругу близких, а среди выступавших артистов были JONY и группа Pizza.