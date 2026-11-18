Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, как переживала развод с Беном Аффлеком и почему решила обратиться за помощью к психотерапевту. По признанию 57-летней звезды, после четырёх неудачных браков она начала сомневаться в собственных поступках и пыталась понять, почему её отношения снова и снова заканчиваются расставанием, пишет People.

В интервью SiriusXM 17 ноября Лопес призналась, что долгие годы повторяла одни и те же ошибки. Каждый брак приносил ей любовь, разочарования и новые уроки, но далеко не сразу певица научилась по-другому смотреть на собственные переживания.

Особенно тяжёлым для неё оказался период после расставания с Аффлеком. Артистка рассказала, что в какой-то момент ей начало казаться, будто она сама разрушает всё хорошее в своей жизни.

«Мне казалось, что я всё порчу», — поделилась Лопес, вспоминая разговор со специалистом.

Ответ психотерапевта помог певице иначе взглянуть на происходящее. Он посоветовал ей не торопиться с выводами, продолжать узнавать себя и принимать собственный характер, в том числе склонность к романтизации отношений.

По словам Лопес, раньше она воспринимала свою мечтательность как недостаток, из-за которого снова терпит неудачи в любви. Теперь певица считает, что именно эти качества помогают ей оставаться творческим человеком, создавать музыку и выступать перед многотысячной публикой.

Артистка была замужем четыре раза. Её первым супругом стал Охани Ноа, затем она вышла за танцора Криса Джадда. В браке с певцом Марком Энтони у Лопес родились близнецы Макс и Эмма. Последним мужем звезды стал Бен Аффлек, отношения с которым она возобновила спустя почти два десятилетия после первого расставания.

Ранее Life.ru сообщал, что в апреле 2026 года Дженнифер Лопес заподозрили в романе с британским актёром Бреттом Гольдштейном. Поводом стали сообщения об их сближении во время съёмок романтической комедии «Служебный роман» в Доминиканской Республике. По информации Daily Mail, между артистами возникла симпатия, которую замечали и другие участники съёмочной группы.