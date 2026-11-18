Певец и бывший участник КВН Торнике Квитатиани отверг обвинения экс-возлюбленной Элины Заостровской в отказе помогать их дочери и угрозах. Артист выступил с заявлением в соцсетях, отметив, что ему нечего скрывать и он никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался.

«Удивительно, как легко сегодня люди готовы поверить всему, что увидят в интернете, не вникая в суть и не зная фактов. Если кто-то верит, что я тот мужчина, к кому обратились за помощью и я отказал, то вы ошибаетесь», — написал Квитатиани.

Артист подчеркнул, что уже 15 лет пользуется одним номером телефона и ни от кого не прячется. Квитатиани предположил, что кому-то не даёт покоя его счастье. В сентябре певец женился на 21-летней студентке МГИМО Диане Кардаве, которая младше него на 13 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Элина Заостровская обвинила Квитатиани в угрозах и отказе содержать дочь. Она заявила, что несколько лет самостоятельно обеспечивает ребёнка, а после обращения в суд за алиментами столкнулась с угрозами ограничения выезда дочери из России. По её словам, артист угрожал распространить её интимные фотографии. Мать Квитатиани назвала обвинения неправдой.