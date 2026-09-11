С грузинским размахом: Торнике Квитатиани сыграл свадьбу в элитном ресторане Москвы

Шоумен Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве. Торжество прошло 10 сентября в подмосковном Lapino Hall. Об этом актёр рассказал в своём блоге.

Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/di_kardava

Пара сделала ставку на классические наряды, но не забыла о грузинских традициях: жених и невеста появились под звуки национальной музыки, а затем станцевали «Картули». Поздравить молодожёнов приехали многочисленные родственники и друзья — среди гостей были Павел и Надежда Мамаевы, Курбан Омаров с женой Валерией, Артём Калайджян с супругой.

О романе Квитатиани и Кардавы стало известно летом. Избранница шоумена — уроженка Калуги с грузинскими корнями, учится на факультете международной журналистики в МГИМО. Разница в возрасте между супругами — около 13 лет.

Напомним, Квитатиани в интервью шоу «Алёна, блин!» рассказал, что с 20-летней Дианой, выросшей в грузинской семье и завершающей обучение в университете, его познакомили родственники. Они начали постепенно общаться, и со временем он понял, что встретил своего человека. Предложение Диане артист сделал 29 января в Париже: тайно прилетел во Францию и опустился на колено во время её фотосессии на фоне Эйфелевой башни. Перед поездкой в Париж он, соблюдая семейную традицию, попросил у её родителей разрешения на брак. В августе он впервые вывел невесту в свет.