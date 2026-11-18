Бывшая возлюбленная певца и борца Торнике Квитатиани обвинила его в угрозах и отсутствии финансовой помощи дочери, отцом которой называет артиста. Об этом Элина Заостровская рассказала в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Я не буду сейчас в подробностях рассказывать всю эту историю. Я этого абсолютно не боялась, просто я на тот момент думала о своём здоровье, о здоровье ребёнка», — объяснила женщина.

По утверждению Элины, на протяжении нескольких лет Квитатиани не участвовал в содержании дочери. При этом она долго не решалась публично рассказывать об их отношениях, поскольку певец якобы угрожал распространить её интимные фотографии.

Обратиться за взысканием алиментов женщина решила после того, как дочь пошла в школу. Однако, по её словам, вместо финансовой поддержки она столкнулась с предупреждениями о возможных ограничениях на выезд ребёнка из России. Элина утверждает, что представители артиста также говорили о минимальном размере будущих выплат, поскольку доходы Квитатиани якобы поступают его концертному директору.

Особенно женщину возмутила перспектива участия предполагаемого отца в решениях, касающихся воспитания дочери. По её словам, артист ни разу не поздравил девочку с днём рождения, однако теперь может получить возможность влиять на выбор школы, кружков и поездки за границу, выплачивая около десяти тысяч рублей ежемесячно.

Как пишет StarHit, бывшую возлюбленную певца зовут Элина Заостровская, также известная как Лейла. В апреле 2020 года она родила во Флориде дочь, которой дала свою фамилию и отчество. Женщина утверждает, что отношения с Квитатиани были непростыми, а его родственники якобы не принимали её и настаивали на прерывании беременности. После расставания Элина осталась жить в США, где впоследствии вышла замуж за другого мужчину, участвующего в воспитании девочки.

Мать певца Лали в разговоре с Super отвергла прозвучавшие обвинения, назвав информацию неправдой. При этом женщина подтвердила, что у неё есть внучка, с которой она поддерживает общение. Сам Квитатиани публично ситуацию пока не комментировал.

Элина, которая сейчас живёт с дочерью в Америке, опасается, что после возвращения в Россию им могут запретить покидать страну. При этом женщина заявила, что не намерена отказываться от защиты интересов ребёнка.

«Человек гнилой и низкий. Я не дам ему портить жизнь ребёнку, но молчать я тоже больше не буду», — подчеркнула Элина.

Ранее Life.ru сообщал, что Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве. Торжество состоялось 10 сентября в подмосковном комплексе Lapino Hall. Молодожёны устроили праздник с грузинскими традициями, национальной музыкой и танцами. Среди приглашённых были Павел и Надежда Мамаевы, Курбан Омаров с супругой Валерией и другие друзья пары.