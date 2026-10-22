«Мне понравилось»: Путин назвал фильм «Рождение империи» настоящим произведением искусства
Путин посмотрел фильм «Рождение империи» и поблагодарил его создателей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин положительно оценил историческую картину «Рождение империи», посвящённую Петру I. Глава государства рассказал, что уже посмотрел фильм и остался доволен увиденным.
Своими впечатлениями российский лидер поделился в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.
«Да, я посмотрел, мне понравился фильм», — заявил президент.
Путин также выразил благодарность всем, кто участвовал в создании исторической ленты. Он отдельно отметил работу актёров, режиссёров и остальных членов съёмочной группы.
«Хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссёрскую, всех, кто работал над картиной, за эту работу», — подчеркнул глава государства.
Президент выразил надежду, что фильм о Петре I увидит как можно больше людей. По его мнению, просмотр картины доставит зрителям удовольствие. Глава государства также назвал картину настоящим произведением искусства. Президент указал: она погружает зрителя в ту эпоху, а игра актёров заслуживает всяческих похвал.
Ранее Life.ru сообщал, чему режиссёр фильма «Рождение империи» Андрей Кравчук советует учиться у Петра I. На пресс-конференции 22 октября постановщик отметил целеустремлённость российского императора и его сподвижника Александра Меншикова. По словам Кравчука, оба были готовы многим пожертвовать ради достижения поставленных целей, но при этом умели любить и творить.