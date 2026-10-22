«Мне понравилось»: Путин назвал фильм «Рождение империи» настоящим произведением искусства

Президент России Владимир Путин положительно оценил историческую картину «Рождение империи», посвящённую Петру I. Глава государства рассказал, что уже посмотрел фильм и остался доволен увиденным.

Своими впечатлениями российский лидер поделился в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

«Да, я посмотрел, мне понравился фильм», — заявил президент.

Путин также выразил благодарность всем, кто участвовал в создании исторической ленты. Он отдельно отметил работу актёров, режиссёров и остальных членов съёмочной группы.

«Хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссёрскую, всех, кто работал над картиной, за эту работу», — подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду, что фильм о Петре I увидит как можно больше людей. По его мнению, просмотр картины доставит зрителям удовольствие. Глава государства также назвал картину настоящим произведением искусства. Президент указал: она погружает зрителя в ту эпоху, а игра актёров заслуживает всяческих похвал.