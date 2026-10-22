«Под номером один»: Путин стал первым обладателем почётного знака Российского театрального общества

Президент России Владимир Путин стал первым обладателем почётного знака Российского театрального общества (РТО). Награду под номером один главе государства лично вручил председатель организации, народный артист России Владимир Машков во время торжественного мероприятия в Большом театре.

Церемония состоялась 22 октября на сцене главного театра страны в рамках X съезда Российского театрального общества, приуроченного к 150-летию организации.

«Сегодня я хотел бы вручить вам знак Российского театрального общества под номером один», — обратился Машков к президенту.

Артист пояснил, что награду воссоздали по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов, учреждённого в 1876 году. Именно от этой организации ведёт свою историю современное театральное объединение.

По словам Машкова, вручение знака стало выражением признательности, уважения и благодарности президенту со стороны всего российского театрального сообщества.