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Регион
Опубликовано 22 октября, 20:56

Путин поздравил Машкова с переизбранием главой Союза театральных деятелей

Владимир Путин и Владимир Машков. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Владимир Машков. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Владимира Машкова с переизбранием на пост председателя Союза театральных деятелей РФ. Глава государства обратился к актёру во время выступления на съезде организации в Москве.

«Поздравляю вас с переизбранием», — сказал российский лидер.

Машков продолжит руководить Союзом театральных деятелей, который возглавляет с декабря 2023 года. Новое избрание состоялось в юбилейный для организации год — в 2026-м она отмечает 150-летие со дня основания.

Союз театральных деятелей России сменит название: Машков объявил о ребрендинге
Союз театральных деятелей России сменит название: Машков объявил о ребрендинге

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Машков переизбран председателем Союза театральных деятелей России на новый пятилетний срок. Голосование прошло 22 октября в московском Театре на Страстном. Сегодня организация объединяет более 28 тысяч представителей театральных профессий и насчитывает 80 региональных отделений.

Больше новостей о театральной жизни, премьерах и мастерах сцены — в разделе «Театр» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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