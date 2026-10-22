Путин поздравил Машкова с переизбранием главой Союза театральных деятелей

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Владимира Машкова с переизбранием на пост председателя Союза театральных деятелей РФ. Глава государства обратился к актёру во время выступления на съезде организации в Москве.

«Поздравляю вас с переизбранием», — сказал российский лидер.

Машков продолжит руководить Союзом театральных деятелей, который возглавляет с декабря 2023 года. Новое избрание состоялось в юбилейный для организации год — в 2026-м она отмечает 150-летие со дня основания.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Машков переизбран председателем Союза театральных деятелей России на новый пятилетний срок. Голосование прошло 22 октября в московском Театре на Страстном. Сегодня организация объединяет более 28 тысяч представителей театральных профессий и насчитывает 80 региональных отделений.