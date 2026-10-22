Союз театральных деятелей России сменит название: Машков объявил о ребрендинге

Союз театральных деятелей России (СТД) получит новое название — Российское театральное сообщество. Об этом на съезде организации сообщил её председатель, народный артист России Владимир Машков.

Помимо смены названия, участникам съезда представили проект нового устава организации. Документ предусматривает усиление централизации региональных отделений и изменение принципов управления объединением. Машков также представил обновлённый состав секретариата. В него, в частности, вошёл директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Таким образом, изменения затронут не только название старейшего профессионального объединения театральных деятелей страны, но и его организационную структуру. В этом году Союз театральных деятелей отмечает 150-летие. Организация ведёт историю с 1876 года, когда было создано Общество взаимного вспоможения русских артистов.