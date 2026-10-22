«Умел любить и творить»: Чему режиссёр «Рождения империи» советует учиться у Петра I

Умение выбрать цель и посвятить жизнь её достижению — качество, которое современным людям стоит перенять у Петра I и его сподвижника Александра Меньшикова, заявил на пресс-конференции по случаю премьеры фильма «Рождение империи» режиссёр Андрей Кравчук.

По его словам, оба ещё молодыми взяли на себя ответственность за преобразования и сумели изменить страну и мир вокруг себя. Ради воплощения задуманного Пётр I и Меньшиков были готовы жертвовать собой, их жизнь не ограничивалась государственными задачами.

«Они умели любить, умели творить, умели приносить в жертву и себя в том числе», — цитирует постановщика NEWS.ru.