«Умел любить и творить»: Чему режиссёр «Рождения империи» советует учиться у Петра I
Режиссёр Кравчук считает целеустремлённость Петра I примером для современников
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Умение выбрать цель и посвятить жизнь её достижению — качество, которое современным людям стоит перенять у Петра I и его сподвижника Александра Меньшикова, заявил на пресс-конференции по случаю премьеры фильма «Рождение империи» режиссёр Андрей Кравчук.
По его словам, оба ещё молодыми взяли на себя ответственность за преобразования и сумели изменить страну и мир вокруг себя. Ради воплощения задуманного Пётр I и Меньшиков были готовы жертвовать собой, их жизнь не ограничивалась государственными задачами.
«Они умели любить, умели творить, умели приносить в жертву и себя в том числе», — цитирует постановщика NEWS.ru.
Напомним, съёмки исторической драмы «Рождение империи» начались летом 2024 года. Картина рассказывает о возвращении Петра I из Великого посольства и войне со Швецией за выход к морю. Роль царя исполнил Александр Горбатов.