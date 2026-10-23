«Мне поплохело»: Лукашенко возмутился «издержками демократии» на заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился «издержками демократии» на промышленных предприятиях, где некоторые работники, по его словам, позволяют себе открыто пренебрегать указаниями начальства. Глава государства потребовал навести порядок и предупредил руководство о суровой ответственности за нарушения трудовой дисциплины. Кадры его эмоционального разговора опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассуждает о важности дисциплины. Видео © Telegram / Пул Первого

Во время посещения минского холдинга «Белкоммунмаш», выпускающего пассажирский электротранспорт, Лукашенко осмотрел производственные помещения, готовые трамваи и другую технику. Затем президент остановился возле одного из вагонов и в присутствии чиновников обратился к руководству предприятия.

Белорусский лидер признался, что известие о проблемах с дисциплиной на заводе вызвало у него крайне неприятную реакцию. Он выразил недоумение тем, что в нынешних условиях начальство не может добиться соблюдения элементарных правил.

Лукашенко также посетовал на своеобразное понимание демократии некоторыми сотрудниками, которые, по его словам, позволяют себе грубить руководителям. Президент предложил передавать фамилии таких работников председателю Совета Республики Наталье Кочановой, которая, в свою очередь, сможет направить их министру обороны Виктору Хренину.

Особое внимание глава государства уделил ответственности начальства. По его мнению, отсутствие порядка на производстве неизбежно отражается на качестве выпускаемой техники.

«За это спрос будет жесточайший», — предупредил Лукашенко, подчеркнув, что лично следит за ситуацией.

Ранее Life.ru сообщал, как Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам за плохую уборку льна. Во время посещения сельхозпредприятия «Говяды-Агро» в Могилёвской области белорусский лидер был очень недоволен качеством полевых работ.