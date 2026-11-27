Блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) планирует стать матерью с помощью суррогатной матери. Артистка призналась, что не хочет самостоятельно проходить через беременность и роды из-за «особенностей» здоровья и нежелания надолго прерывать привычный образ жизни.

Исполнительница и её супруг Олег Moneyken вместе уже семь лет. По словам блогерша, они задумываются о детях, однако сама она пока не готова к физическим изменениям, восстановлению после родов и необходимости совмещать материнство с работой.

«Мне тоже нужно восстановление. И ребёнку нужно воспитание. Я не смогу это совместить. Женщина рожает, я рядом, мне отдают ребёнка и я уезжаю в закат с Олегом и с этим ребёнком», — поделилась певица в интервью Nikki Say.

При этом Инстасамка не исключила, что однажды всё-таки решится родить самостоятельно. Ей интересен такой опыт, но пока она рассматривает возможность выносить самой только одного ребёнка.

Артистка также рассказала, что врач предупреждал её о рисках повторной беременности. По её словам, специалист считает, что вторая беременность может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и ограничить подвижность.

Пока певица склоняется к суррогатному материнству, поскольку хочет сохранить возможность заниматься карьерой, спортом и одновременно уделять время воспитанию ребёнка.

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