Российская модель Айрин Данилова впервые стала мамой, родив дочь от сына голливудского актёра Стивена Сигала. Радостной новостью 32-летняя красавица поделилась в личном блоге, опубликовав трогательный снимок новорождённой девочки.

Российская невестка Стивена Сигала родила дочь в США. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / seagal.ayrin

«Моя маленькая Скорпиоша, моя родная душа, мой best friend forever», — подписала фотографию счастливая мама.

На первом снимке Данилова показала только ножки дочери. Имя малышки супруги пока не раскрывают. Девочка появилась на свет 18 ноября в США, где Айрин живёт вместе с 36-летним мужем Домиником Сигалом.

Для пары это первый ребёнок, а знаменитый актёр стал дедушкой уже в третий раз. У него также есть двое внуков от старших детей — Кентаро и Аяко. С пополнением молодую семью поздравили друзья и поклонники. Среди тех, кто порадовался рождению девочки, оказались модель Лиза Адаменко и светская персона Полина Аскери.

Айрин и Доминик познакомились на светском мероприятии в Москве. Их отношения завершились свадьбой в марте 2024 года. Торжество прошло в подмосковной Барвихе в узком кругу родственников и друзей, среди гостей был и сам Стивен Сигал.

Ранее Life.ru сообщал, что младший сын Стивена Сигала и победительница конкурса «Краса России — 2015» ожидают первенца. Супруги долгое время старались не афишировать личную жизнь, а о беременности стало известно после появления снимков Даниловой с округлившимся животом. Тогда пара ещё не раскрывала пол будущего ребёнка.