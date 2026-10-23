«Мне за 40»: Трамп вдвое омолодил себя во время выступления в Айове

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя пожилым человеком, несмотря на 80-летний возраст. Во время выступления перед сторонниками в штате Айова американский лидер сравнил своё самочувствие с тем, каким оно было у него в 40 лет.

«Среди собравшихся есть пожилые люди? Я не пожилой, нет, мне за 40 лет. Я чувствую себя так же», — сказал Трамп, обращаясь к участникам мероприятия.

Американскому президенту исполнилось 80 лет в июне 2026 года. Однако сам политик не связывает свой возраст с ухудшением самочувствия и утверждает, что по-прежнему ощущает себя значительно моложе.