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Регион
Опубликовано 23 октября, 05:38

«Мне за 40»: Трамп вдвое омолодил себя во время выступления в Айове

Трамп заявил, что в 80 лет чувствует себя не старше 40-летнего

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя пожилым человеком, несмотря на 80-летний возраст. Во время выступления перед сторонниками в штате Айова американский лидер сравнил своё самочувствие с тем, каким оно было у него в 40 лет.

«Среди собравшихся есть пожилые люди? Я не пожилой, нет, мне за 40 лет. Я чувствую себя так же», — сказал Трамп, обращаясь к участникам мероприятия.

Американскому президенту исполнилось 80 лет в июне 2026 года. Однако сам политик не связывает свой возраст с ухудшением самочувствия и утверждает, что по-прежнему ощущает себя значительно моложе.

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Ранее Дональд Трамп причислил себя к числу самых умных людей на Земле. Такое заявление он сделал во время предвыборного митинга в Вандалии, штат Огайо. Американский президент заявил, что обладает очень высоким уровнем интеллекта и считает свои умственные способности исключительными.

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Антон Голыбин
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