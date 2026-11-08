Европейские страны не смогут рассчитывать на решающее слово при определении условий завершения украинского конфликта, так как они на стороне проигравших. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Пётр Толстой.

Депутат отметил, что европейские государства оказались среди проигравших из-за поддержки Украины с самого начала конфликта. По его словам, географическое положение позволяет Европе претендовать на участие в урегулировании, но не делает её позицию приоритетной при обсуждении будущих договорённостей.

Ранее Пётр Толстой заявил, что европейские страны рассчитывали добиться временного прекращения огня на Украине, чтобы затем ввести туда свои войска под флагом «коалиции желающих». Однако Россия не допустит реализации такого сценария. При этом глава думского комитета допустил, что позиция Евросоюза может быть учтена при обсуждении будущего Украины. Однако, по его словам, мнение европейских государств не будет определяющим.