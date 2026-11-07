История с тайной тюрьмой под Киевом может стать новым источником внутреннего кризиса на Украине. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что возмущение действиями украинских военных свидетельствует о готовности общества сопротивляться методам властей. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

По его словам, инцидент вызвал резкую реакцию в обществе. Вместо того чтобы проигнорировать сообщения о тайном месте заключения, люди вышли на протесты, стали угрожать причастным к задержанию военнослужащим и нападать на них. Джонсон назвал такую реакцию показателем нежелания общества мириться с бесчеловечными методами.

Скандал разворачивается на фоне затяжного ослабления Украины. Бывший аналитик ЦРУ охарактеризовал положение страны как кризис сразу в трёх сферах: военной, политической и экономической. По его оценке, этот процесс продолжается уже более четырёх лет. Джонсон считает, что подобные инциденты могут стать фактором, который поставит под вопрос дальнейшее существование украинского государства.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что сообщения о тайной тюрьме под Киевом подтверждают обоснованность проведения специальной военной операции. Он связал произошедшее с необходимостью искоренения неонацизма на Украине. По словам депутата, речь идёт не об отдельном случае, а о целой сети подобных мест заключения. Шеремет обвинил украинские власти во главе с Владимиром Зеленским в жестокости. Он также раскритиковал западные СМИ, которые предпочитают не замечать подобных историй.