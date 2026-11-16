Россия вместе с союзниками намерена и дальше противостоять неоколониальным практикам, несмотря на недовольство ряда государств. Москва не собирается отказываться от выбранного курса. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на генеральной ассамблее международного движения «За свободу наций!».

«Скажем прямо, это многим не нравится, но мы и дальше будем это делать с таким же упорством», — подчеркнул политик.

Медведев напомнил, что движение «За свободу наций!» существует уже два года. За это время участвующие в нём правящие партии сделали противодействие современным формам колониализма одним из центральных направлений своей деятельности.

По словам зампреда Совбеза, благодаря совместной работе участникам объединения удалось закрепить эту тему в повестке различных международных площадок. Теперь они намерены последовательно отстаивать свою позицию.

Движение «За свободу наций!» было создано по инициативе «Единой России» в феврале 2024 года. Его деятельность направлена на объединение политических сил разных стран для противодействия неоколониализму и защиты государственного суверенитета.

В числе направлений работы объединения — противодействие неоколониальным практикам в правовой, экономической, культурной и политической сферах. Участники также обсуждают выработку единых подходов к оценке колониального прошлого.

Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев предложил признать колониализм самостоятельным преступлением против человечности и закрепить соответствующие нормы в международном праве. Политик также поддержал требования бывших колоний о выплате репараций за причинённый ущерб.