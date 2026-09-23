Много надежд, мало конкретики: Что мировые СМИ увидели на встрече Трампа и Зеленского

Зарубежные СМИ после 40-минутной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке сосредоточились на надеждах на деэскалацию и завершение конфликта до зимы, однако о конкретном прорывном соглашении не сообщали. Главными темами публикаций стали возможное энергетическое перемирие, дальнейшие переговоры по Patriot и перспективы дипломатического урегулирования.

CNN выделил слова Зеленского о «позитивной и продуктивной» встрече, потенциальных шагах к дипломатии и возможном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Al Jazeera, в свою очередь, сделала акцент на обеспокоенности Трампа атаками на российские НПЗ и их влиянием на мировые цены на дизельное топливо.

The New York Times назвала желание завершить конфликт до зимы амбициозной целью, напомнив об эскалации воздушных ударов и неудачных попытках возобновить переговоры. The Jerusalem Post отметила слова Трампа о том, что Москва и Киев, по его мнению, в итоге придут к соглашению, детали которого американский президент раскрывать не стал.

France 24 также вынесла на первый план намерение Киева и Вашингтона добиться завершения конфликта до зимы и переговоры о производстве на Украине ракет-перехватчиков для Patriot. Anadolu подчеркнул, что Трамп не требовал одностороннего прекращения украинских ударов по российской энергетике: Киев заявил о готовности к взаимному мораторию, предложение которого американская сторона должна передать Москве.

Итальянская Dagospia повторила оценку Зеленского о «позитивной и продуктивной» встрече и его слова о желании закончить конфликт до зимы. Irish Star выбрала другой угол, обратив внимание на технические проблемы со звуком во время доступной журналистам части разговора двух лидеров.

Таким образом, в зарубежной прессе преобладали темы возможной деэскалации, энергетического перемирия и оптимистичных сроков завершения конфликта. При этом конкретных договорённостей, которые позволяли бы говорить о прорыве по итогам встречи, в публикациях не приводилось.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. При этом переговоры о возможном лицензионном производстве таких ракет на Украине продолжились.