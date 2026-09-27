«Много орать о любви к Родине подозрительно»: Дробыш высказался о музыке и звёздах

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал о развитии российской эстрады, роли соцсетей в карьере артистов и своём отношении к патриотическим песням. В интервью радио «Комсомольская правда» он также поделился мнением о современных исполнителях.

По словам Дробыша, раньше музыкальная индустрия развивалась в сторону усложнения композиций, а сегодня заметен тренд на упрощение. Он отметил, что в 1970-е годы появлялись коллективы, которые стремились расширять возможности музыки, добавляя в неё новые инструменты и элементы классического звучания.

Продюсер считает, что сейчас начинающим артистам стало проще получить известность благодаря соцсетям. Если раньше исполнителям требовались радиоэфиры и телевизионные программы, то теперь популярность может прийти после одного успешного ролика в интернете.

При этом Дробыш отметил, что большое количество новых исполнителей не означает автоматического появления большого числа качественных артистов. По его мнению, как раньше, так и сейчас действительно сильных музыкантов не так много.

Говоря об использовании искусственного интеллекта в музыке, композитор назвал технологии помощником для ускорения работы. По его словам, нейросети могут создавать варианты аранжировок, но не должны заменять автора при написании музыки.

Отдельно Дробыш высказался о сочетании музыки и политических тем. Он заявил, что, по его мнению, большие певцы чаще обращались к теме любви, а политические заявления в песнях могут быть менее долговечными.

«Много орать о любви к Родине мне кажется подозрительным», — сказал продюсер.

При этом он напомнил, что сам участвовал в создании песни Shaman «Встанем!», которая стала популярной. Также Дробыш назвал артистов, которых считает заметными представителями современной сцены. Среди взрослых исполнителей он выделил Григория Лепса и Михаила Михайлова, среди молодых — Мота, а Стаса Пьеху назвал артистом, который пытается работать с новой аудиторией.

Также Дробыш считает, что перезапущенная «Фабрика звёзд» вряд ли повторит успех оригинала, так как сегодня шоу конкурируют не только друг с другом, но и с соцсетями. Он напомнил, что это уже не первая попытка вернуть проект, и отметил, что продюсеры по-прежнему ищут таланты, но для успеха одного голоса мало — нужны трудолюбие, упорство и любовь к профессии.