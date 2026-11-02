Попытки Владимира Зеленского добиться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве Турции больше напоминают демонстрацию дипломатической активности, чем реальные шаги к урегулированию конфликта. Такую оценку в беседе с «Газетой.ru» дал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, действия Киева сопровождаются излишней поспешностью, тогда как главная задача сейчас заключается в подготовке содержательного диалога и поиске взаимоприемлемых решений.

«Очень много телодвижений Зеленского свидетельствует о том, что он хочет имитации активности», — заявил Карасин.

Дипломат обратил внимание на предстоящие трёхсторонние консультации России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, именно результаты этой встречи позволят оценить, насколько Киев действительно заинтересован в поиске путей завершения конфликта.

Поэтому, считает представитель Совфеда, прежде чем обсуждать новые форматы контактов на высшем уровне, необходимо дождаться итогов переговоров делегаций.