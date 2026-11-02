Много суеты, мало результата: В Совфеде оценили рвение Зеленского встретиться с Путиным
Сенатор Карасин: Зеленский чрезмерно суетлив в вопросах встречи с Путиным
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Попытки Владимира Зеленского добиться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве Турции больше напоминают демонстрацию дипломатической активности, чем реальные шаги к урегулированию конфликта. Такую оценку в беседе с «Газетой.ru» дал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По мнению сенатора, действия Киева сопровождаются излишней поспешностью, тогда как главная задача сейчас заключается в подготовке содержательного диалога и поиске взаимоприемлемых решений.
«Очень много телодвижений Зеленского свидетельствует о том, что он хочет имитации активности», — заявил Карасин.
Дипломат обратил внимание на предстоящие трёхсторонние консультации России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, именно результаты этой встречи позволят оценить, насколько Киев действительно заинтересован в поиске путей завершения конфликта.
Поэтому, считает представитель Совфеда, прежде чем обсуждать новые форматы контактов на высшем уровне, необходимо дождаться итогов переговоров делегаций.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский предложил Эрдогану помочь организовать его встречу с Путиным в Турции. Украинский политик объяснил свою инициативу тем, что переговоры на техническом уровне пока не привели к прекращению боевых действий, и выразил надежду на содействие Анкары в организации прямого диалога.