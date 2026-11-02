Владимир Зеленский не решается лично связаться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, испытывает перед российским лидером страх. Политолог раскритиковал нежелание украинского политика вести прямой диалог с Москвой в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский ради своей гордыни или из-за своего страха, ужаса перед Путиным или каких-то других причин, не может позвонить Путину», — заявил Соскин.

Экс-помощник Кучмы считает, что украинский политик упускает возможность прямых переговоров, отказываясь от приглашений российской стороны. Такое поведение, по оценке Соскина, не способствует урегулированию конфликта и ставит под удар жителей Украины.

Особенно резко политолог высказался о нежелании Зеленского лично приехать в российскую столицу. Соскин убеждён, что встречу можно было бы провести с участием советников, которые помогли бы обсуждать возможные договорённости.

«Если бы Зеленский не трясся, как заяц, то давно уже поехал в Москву, да советников своих мог бы взять. Может и пригодились бы», — отметил он.

Вопрос прямых контактов между Москвой и Киевом ранее комментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он говорил, что Владимир Путин вряд ли отказался бы ответить на телефонный звонок Зеленского. При этом российская сторона неоднократно выражала готовность организовать встречу в Москве.

Олег Соскин и прежде критиковал позицию украинского руководства по вопросу переговоров. Он неоднократно призывал Зеленского отказаться от затягивания дипломатического процесса и рассмотреть возможность прямого общения с президентом России.

Ранее Life.ru сообщал, что Соскин назвал Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Ещё в сентябре 2025 года бывший помощник Кучмы раскритиковал отказ украинского политика приехать в Москву на переговоры с Путиным. По его мнению, нежелание Зеленского лично обсуждать прекращение огня мешает достижению возможных договорённостей.