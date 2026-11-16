Жительница Нижнего Тагила Юлия продала единственное жильё и вложила около 11,3 млн рублей в участок и строительство дома в Сочи, но осталась и без денег, и без обещанной недвижимости. Многодетной семье вернули лишь 400 тысяч рублей.

В 2023 году женщина решила переехать к морю вместе с детьми. Через риелторов Century 21 и «Аска» она познакомилась с подрядчиком Тиграном Адонцем, утверждает Юлия. Сначала перевела ему около 3,3 млн рублей, затем передала ещё 8 млн наличными в офисе «Аска».

Позже, по словам женщины, выяснилось, что на первый участок наложено обременение, а часть земли принадлежит другому человеку. Юлия утверждает, что подрядчик предложил расторгнуть договор и заключить новый — на другой участок. Тот, по её словам, оказался на оползневом склоне; дома семья не дождалась.

Женщина рассказала, что после угрозы обратиться в полицию ей вернули 400 тысяч рублей. Ранее, по её словам, правоохранители отказывали в возбуждении дела, поскольку не находили признаков преступления.

В августе 2026 года уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере всё же возбудили, а её признали потерпевшей. Она также заявила «Базе», что не получает сведений о ходе расследования и что следователь перестала отвечать на звонки и сообщения.

Ранее Life.ru рассказывал, что прокуратура Санкт-Петербурга потребовала вернуть «Пролетарскому заводу», входящему в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), 14 зданий и земельные участки, которые ранее перешли в частную собственность. Арбитражный суд уже наложил арест на спорные объекты.