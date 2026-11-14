Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала вернуть «Пролетарскому заводу», входящему в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), 14 зданий и земельные участки, которые ранее перешли в частную собственность. Арбитражный суд уже наложил арест на спорные объекты. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы судебного дела.

Речь идёт о недвижимости на улице Дудко в Невском районе Петербурга, где расположен завод. По данным издания, здания и участки были приватизированы в 2007–2011 годах. Теперь надзорное ведомство добивается признания сделок недействительными и восстановления права собственности предприятия.

Ответчиками по иску выступают пять компаний и два индивидуальных предпринимателя. Прокуратура требует восстановить в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности ПАО «Пролетарский завод» на спорное имущество.

Обеспечительные меры суд принял 10 ноября. На недвижимость наложен арест, а её нынешним владельцам запрещено отчуждать имущество. При этом окончательного решения о возврате объектов предприятию пока нет.

По подсчётам «Фонтанки», общая площадь спорных зданий и помещений составляет около 23,9 тысячи квадратных метров, а земельных участков — 19,7 тысячи квадратных метров. Их совокупная кадастровая стоимость оценивается в 466,6 миллиона рублей.

Судебное заседание по существу спора назначено на 20 января 2027 года. Причины, по которым прокуратура оспаривает прежние сделки, в опубликованных материалах подробно не раскрываются.

«Пролетарский завод» специализируется на судовом и энергетическом машиностроении и входит в состав ОСК. Представители корпорации пока не стали комментировать возможное использование недвижимости в случае удовлетворения иска.