В Санкт-Петербурге начался частичный демонтаж построек на территории бывшего следственного изолятора «Кресты». Рабочие уже разобрали блок, который использовался для подготовки заключённых к конвоированию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Петербурге начали частично сносить легендарную тюрьму «Кресты». Видео © Telegram / Baza

Именно через эти помещения проходили арестанты перед отправкой из СИЗО. К зданию подъезжал специальный транспорт, на котором заключённых перевозили к месту назначения. По данным источника, сейчас на территории бывшего изолятора продолжаются работы по демонтажу отдельных сооружений.

В 2025 году исторический тюремный комплекс продали строительной группе «КВС». Стоимость сделки составила 1,1 миллиарда рублей.