В Петербурге начали частично сносить легендарное СИЗО «Кресты»
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В Санкт-Петербурге начался частичный демонтаж построек на территории бывшего следственного изолятора «Кресты». Рабочие уже разобрали блок, который использовался для подготовки заключённых к конвоированию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В Петербурге начали частично сносить легендарную тюрьму «Кресты». Видео © Telegram / Baza
Именно через эти помещения проходили арестанты перед отправкой из СИЗО. К зданию подъезжал специальный транспорт, на котором заключённых перевозили к месту назначения. По данным источника, сейчас на территории бывшего изолятора продолжаются работы по демонтажу отдельных сооружений.
В 2025 году исторический тюремный комплекс продали строительной группе «КВС». Стоимость сделки составила 1,1 миллиарда рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что в бывшем петербургском СИЗО «Кресты» планируют открыть два отеля со спа-комплексами и ресторанами. Под гостиницы переоборудуют два главных крестообразных корпуса, в которых предусмотрено 262 номера. Проект также предполагает частичный демонтаж внутренних стен, однако исторические кирпичные своды, металлические галереи и другие ценные архитектурные элементы намерены сохранить.