Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что после дебюта в драматическом театре долго не решался посмотреть запись собственного выступления. Он опасался, что разочарование в своей игре заставит его отказаться от новой профессии. Об этом артист рассказал в интервью Пятому каналу.

Николай Цискаридзе о работе в драмтеатре. Видео © Пятый канал. Фото © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев

Первой драматической ролью бывшего премьера Большого театра стал французский король Людовик XIV в спектакле «Кабала святош» в МХТ имени Чехова. Во время репетиций Цискаридзе не всегда понимал профессиональную терминологию коллег и полагался на указания режиссёра.

«Потом я, когда посмотрел себя на видео, мне, как зрителю Николаю Цискаридзе, многое не понравилось», — признался артист.

Ещё во время балетной карьеры Цискаридзе привык тщательно анализировать записи своих выступлений. В новой профессии он сохранил эту привычку: самостоятельно отрабатывал реплики, экспериментировал с интонациями и предлагал изменения в отдельных сценах.

Поддержала артиста и его коллега Марина Неелова. Она посоветовала Цискаридзе довериться актёрской интуиции и богатому сценическому опыту.