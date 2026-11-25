«Многое не понравилось»: Цискаридзе рассказал о своём главном страхе в новой профессии
Цискаридзе признался, что боялся увидеть себя в драматической роли
Николай Цискаридзе. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что после дебюта в драматическом театре долго не решался посмотреть запись собственного выступления. Он опасался, что разочарование в своей игре заставит его отказаться от новой профессии. Об этом артист рассказал в интервью Пятому каналу.
Николай Цискаридзе о работе в драмтеатре. Видео © Пятый канал. Фото © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев
Первой драматической ролью бывшего премьера Большого театра стал французский король Людовик XIV в спектакле «Кабала святош» в МХТ имени Чехова. Во время репетиций Цискаридзе не всегда понимал профессиональную терминологию коллег и полагался на указания режиссёра.
«Потом я, когда посмотрел себя на видео, мне, как зрителю Николаю Цискаридзе, многое не понравилось», — признался артист.
Ещё во время балетной карьеры Цискаридзе привык тщательно анализировать записи своих выступлений. В новой профессии он сохранил эту привычку: самостоятельно отрабатывал реплики, экспериментировал с интонациями и предлагал изменения в отдельных сценах.
Поддержала артиста и его коллега Марина Неелова. Она посоветовала Цискаридзе довериться актёрской интуиции и богатому сценическому опыту.
Ранее Life.ru рассказывал, почему Николай Цискаридзе отказался от своего настоящего имени на драматической сцене. Артист взял псевдоним Максим Николаев, чтобы зрители не ассоциировали его с прежними достижениями в балете.