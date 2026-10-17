МО подтвердило удар по заводу немецкой компании Kromberg & Schubert в Луцке

Российские военные нанесли удары беспилотниками по предприятию в Луцке, электроподстанции в Тернопольской области и сухогрузу в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в Луцке поражён завод немецкой компании Kromberg & Schubert. Предприятие занималось ремонтом автомобильной техники в интересах ВСУ.

Ещё одной целью стала электроподстанция в населённом пункте Колодное Тернопольской области. По утверждению Минобороны, она обеспечивала работу предприятий украинской военной промышленности.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза в 40 километрах к югу от порта Одесса.

Ранее Life.ru рассказывал об остановке немецкого автозавода Kromberg & Schubert в Луцке после российских ударов. Предприятие выпускало электрические кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.