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Опубликовано 17 октября, 17:57

МО подтвердило удар по заводу немецкой компании Kromberg & Schubert в Луцке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли удары беспилотниками по предприятию в Луцке, электроподстанции в Тернопольской области и сухогрузу в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в Луцке поражён завод немецкой компании Kromberg & Schubert. Предприятие занималось ремонтом автомобильной техники в интересах ВСУ.

Ещё одной целью стала электроподстанция в населённом пункте Колодное Тернопольской области. По утверждению Минобороны, она обеспечивала работу предприятий украинской военной промышленности.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза в 40 километрах к югу от порта Одесса.

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Ранее Life.ru рассказывал об остановке немецкого автозавода Kromberg & Schubert в Луцке после российских ударов. Предприятие выпускало электрические кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Больше новостей о действиях российских военных и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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