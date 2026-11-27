МО РФ 27 ноября сообщило о поражении сухогруза с оружием для ВСУ в Чёрном море
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Российские военные днём 27 ноября нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы двойного назначения в интересах ВСУ.
«В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Название судна, его флаг и последствия удара в сообщении не уточняются.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза и объектов транспортной инфраструктуры Украины в ночь на 27 ноября. По данным ведомства, судно перевозило грузы военного назначения.
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