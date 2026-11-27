Российские военные днём 27 ноября нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы двойного назначения в интересах ВСУ.

«В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Название судна, его флаг и последствия удара в сообщении не уточняются.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза и объектов транспортной инфраструктуры Украины в ночь на 27 ноября. По данным ведомства, судно перевозило грузы военного назначения.