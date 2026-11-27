ВС РФ поразили три железнодорожных локомотива в Днепропетровской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные нанесли удары беспилотниками по трём железнодорожным локомотивам в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Техника использовалась для перевозки вооружения и других грузов военного назначения для ВСУ.
Как уточнили в ведомстве, целями стали локомотивы в районах Першотравенска, Каменского и Морозовского. Удары были нанесены днём 27 ноября.
Сведения о характере повреждений железнодорожной техники и последствиях ударов в сообщении не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о поражении четырёх железнодорожных локомотивов в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 ноября российские беспилотники атаковали железнодорожную технику в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке, использовавшуюся для перевозки вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, военное ведомство сообщило об ударе по сухогрузу с военными грузами юго-западнее Одессы.