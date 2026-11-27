Российские военные нанесли удары беспилотниками по трём железнодорожным локомотивам в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Техника использовалась для перевозки вооружения и других грузов военного назначения для ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, целями стали локомотивы в районах Першотравенска, Каменского и Морозовского. Удары были нанесены днём 27 ноября.

Сведения о характере повреждений железнодорожной техники и последствиях ударов в сообщении не приводятся.