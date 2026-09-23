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Опубликовано 23 сентября, 15:14

МО РФ: Десантник Фантом спас более 400 человек на Ореховском направлении

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Санинструктор 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Никита Зайцев с позывным Фантом спас более 400 человек на Ореховском направлении в Запорожской области. Такие данные привели в Минобороны России.

До службы в ВДВ Зайцев окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России. Там он изучал медицину катастроф и оказание экстренной помощи.

Службу Фантом начинал пулемётчиком штурмового отделения. Как рассказали в Минобороны, во время боёв он регулярно помогал раненым, а когда командир узнал о его профессиональной подготовке, Зайцева перевели в медицинский взвод.

Уже в конце 2023 года под Вербовым гвардии сержант отвечал за точку эвакуации целого батальона. По данным военного ведомства, за время службы он оказывал помощь не только российским военнослужащим, но и попавшим в плен украинским солдатам.

Зайцев награждён орденом Мужества. В более раннем материале о нём также сообщалось, что сейчас он командует отделением сбора и эвакуации раненых медицинского взвода и продолжает выполнять задачи на Ореховском направлении.

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Ранее минобороны России сообщило, что гвардии ефрейтор Виктор Архипов спас двух раненых сослуживцев после удара FPV-дрона по багги с боеприпасами. Под угрозой новых атак он помог им выбраться из повреждённой машины, оказал первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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