МО РФ раскрыло «манёвры и уловки» при освобождении Новотроицкого и Петровского
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Минобороны России раскрыло подробности боевых действий подразделений группировки войск «Центр» при установлении контроля над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, российские штурмовые группы использовали скрытные манёвры и тактические уловки.
«В ходе освобождения двух населённых пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки «Центр» действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также заявили, что перед продвижением пехоты российская авиация нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Эти позиции находились в лесополосах на подступах к населённым пунктам. Как отметили в Минобороны, установление контроля над Новотроицким и Петровским позволило российским подразделениям улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения на этом направлении.
Напомним, сразу четыре села перешли под контроль Армии России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. А также установлен контроль над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике.
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