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Опубликовано 11 октября, 20:04

МО РФ раскрыло «манёвры и уловки» при освобождении Новотроицкого и Петровского

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Минобороны России раскрыло подробности боевых действий подразделений группировки войск «Центр» при установлении контроля над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, российские штурмовые группы использовали скрытные манёвры и тактические уловки.

«В ходе освобождения двух населённых пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки «Центр» действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также заявили, что перед продвижением пехоты российская авиация нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Эти позиции находились в лесополосах на подступах к населённым пунктам. Как отметили в Минобороны, установление контроля над Новотроицким и Петровским позволило российским подразделениям улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения на этом направлении.

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Напомним, сразу четыре села перешли под контроль Армии России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. А также установлен контроль над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике.

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Татьяна Миссуми
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