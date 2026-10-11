МО РФ раскрыло «манёвры и уловки» при освобождении Новотроицкого и Петровского

Минобороны России раскрыло подробности боевых действий подразделений группировки войск «Центр» при установлении контроля над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, российские штурмовые группы использовали скрытные манёвры и тактические уловки.

«В ходе освобождения двух населённых пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки «Центр» действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также заявили, что перед продвижением пехоты российская авиация нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Эти позиции находились в лесополосах на подступах к населённым пунктам. Как отметили в Минобороны, установление контроля над Новотроицким и Петровским позволило российским подразделениям улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения на этом направлении.

Напомним, сразу четыре села перешли под контроль Армии России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. А также установлен контроль над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике.