МО РФ сообщило о поражении двух сухогрузов близ Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два сухогруза, намеревавшиеся войти в порт Одессы с военными грузами, были поражены российской армией во время перехода по Чёрному морю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В министерстве заявили, что Вооружённые силы продолжают применять беспилотники против объектов украинской инфраструктуры и морских судов, которые используются в интересах ВСУ.
Как уточнили в МО РФ, обе цели находились в северо-западной части Чёрного моря. Названия кораблей, их флаг, характер полученных повреждений и сведения об экипажах в сообщении не приводились.
Несколькими днями позднее Life.ru сообщал о поражении ещё одного сухогруза в северо-западной части Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, судно также направлялось в Одессу и перевозило военное имущество.
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