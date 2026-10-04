МО РФ сообщило о поражении двух сухогрузов близ Одессы

Два сухогруза, намеревавшиеся войти в порт Одессы с военными грузами, были поражены российской армией во время перехода по Чёрному морю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В министерстве заявили, что Вооружённые силы продолжают применять беспилотники против объектов украинской инфраструктуры и морских судов, которые используются в интересах ВСУ.

Как уточнили в МО РФ, обе цели находились в северо-западной части Чёрного моря. Названия кораблей, их флаг, характер полученных повреждений и сведения об экипажах в сообщении не приводились.

Несколькими днями позднее Life.ru сообщал о поражении ещё одного сухогруза в северо-западной части Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, судно также направлялось в Одессу и перевозило военное имущество.