МО РФ сообщило о поражении логистического центра с грузами для ВСУ в Харькове

Российские военные поразили логистический центр в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар нанесли днём 28 октября с применением беспилотников. По сообщению министерства, российские войска продолжили атаки на логистические центры, энергетические объекты и морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину.

Ранее Минобороны сообщало об ударе по логистическому центру «Экватор» в Ровно. По данным ведомства, объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.