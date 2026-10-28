МО РФ сообщило о поражении логистического центра с грузами для ВСУ в Харькове
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Российские военные поразили логистический центр в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар нанесли днём 28 октября с применением беспилотников. По сообщению министерства, российские войска продолжили атаки на логистические центры, энергетические объекты и морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину.
Ранее Минобороны сообщало об ударе по логистическому центру «Экватор» в Ровно. По данным ведомства, объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.
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