Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 18:17

МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ на пути к Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Российские военные поразили сухогруз, который направлялся в порт Одессы с военными грузами и грузами двойного назначения для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар нанесли, когда судно находилось на переходе морем.

В министерстве уточнили, что сегодня днём Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу
ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу

Ранее Минобороны сообщало о поражении сухогруза в 40 километрах от Одессы. По данным ведомства, то судно также перевозило военные грузы и грузы двойного назначения.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar