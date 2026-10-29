МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ на пути к Одессе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach
Российские военные поразили сухогруз, который направлялся в порт Одессы с военными грузами и грузами двойного назначения для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удар нанесли, когда судно находилось на переходе морем.
В министерстве уточнили, что сегодня днём Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Ранее Минобороны сообщало о поражении сухогруза в 40 километрах от Одессы. По данным ведомства, то судно также перевозило военные грузы и грузы двойного назначения.