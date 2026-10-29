МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ на пути к Одессе

Российские военные поразили сухогруз, который направлялся в порт Одессы с военными грузами и грузами двойного назначения для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар нанесли, когда судно находилось на переходе морем.

В министерстве уточнили, что сегодня днём Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.