МО РФ сообщило об уничтожении 405 дронов ВСУ самолётного типа за сутки

За минувшие сутки российские расчёты противовоздушной обороны сбили 405 украинских дронов самолётного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за 19 октября.

С учётом новых данных общее число уничтоженных беспилотников с начала спецоперации достигло 265 550, следует из статистики военного ведомства. Ещё накануне этот показатель составлял 265 145.

В Минобороны также раскрыли суммарные данные по другим видам техники. Согласно отчёту, российские войска за время СВО уничтожили 74 963 единицы специального военного автотранспорта и 36 759 артиллерийских орудий и миномётов.

Потери бронетехники противника, по подсчётам министерства, составляют 31 301 машину. В этом же перечне значатся 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Отдельно в ведомстве привели статистику по авиации и средствам противовоздушной обороны. В ней указаны 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

Ранее Life.ru сообщал об итогах работы российской ПВО за неделю в конце сентября. Тогда, по информации Минобороны, военные сбили 6011 украинских беспилотников и восемь крылатых ракет «Фламинго».