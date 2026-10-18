Силы ПВО сбили 1256 беспилотников и семь крылатых ракет «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили семь украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотников самолётного типа. Такие данные привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1 256 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также обновили общую статистику уничтоженной украинской техники с начала специальной военной операции. По данным ведомства, российские войска вывели из строя 265 145 беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, в сводке говорится об уничтожении 674 самолётов, 284 вертолётов, 31 279 танков и других бронированных машин. В перечень также вошли 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 750 артиллерийских орудий и миномётов, а также 74 862 единицы специальной военной автомобильной техники.