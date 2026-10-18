Силы ПВО сбили 1256 беспилотников и семь крылатых ракет «Фламинго»
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Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили семь украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотников самолётного типа. Такие данные привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1 256 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны также обновили общую статистику уничтоженной украинской техники с начала специальной военной операции. По данным ведомства, российские войска вывели из строя 265 145 беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.
Кроме того, в сводке говорится об уничтожении 674 самолётов, 284 вертолётов, 31 279 танков и других бронированных машин. В перечень также вошли 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 750 артиллерийских орудий и миномётов, а также 74 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке ВСУ атаковать столицу. С начала суток сбиты 76 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.