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Опубликовано 30 октября, 11:55

МО РФ: За неделю освобождены Общее, Алисовка и Бариловка

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска за неделю освободили три населённых пункта — Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской и Бариловку в Сумской. Об этом сообщили в Минобороны России в еженедельной сводке.

Ранее ведомство сообщало, что Алисовка и Бариловка перешли под контроль подразделений группировки «Север».

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Об освобождении села Общее Минобороны объявило 26 октября. По данным ведомства, его заняли военнослужащие группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину обороны противника.

Новости о ходе боевых действий и заявлениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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