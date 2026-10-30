МО РФ: За неделю освобождены Общее, Алисовка и Бариловка

Российские войска за неделю освободили три населённых пункта — Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской и Бариловку в Сумской. Об этом сообщили в Минобороны России в еженедельной сводке.

Ранее ведомство сообщало, что Алисовка и Бариловка перешли под контроль подразделений группировки «Север».

Об освобождении села Общее Минобороны объявило 26 октября. По данным ведомства, его заняли военнослужащие группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину обороны противника.