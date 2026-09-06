МО сообщило о поражении объектов транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ

За минувшие сутки Российская армия поразила объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В списке есть и другие цели.

«Нанесено поражение <...> цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах», — говорится в сообщении.