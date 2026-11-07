В Черкасской области Украины мужчину с эпилепсией признали годным к военной службе, несмотря на приступ прямо в территориальном центре комплектования (ТЦК). Однако штурмовая бригада отказалась его принимать, после чего военнообязанного, по версии военкомата, высадили далеко от дома. Спустя почти два месяца поисков мужчину нашли мёртвым. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, погибшего звали Сергей, он проживал в городе Золотоноша. В августе сотрудники ТЦК доставили его в Звенигородку, расположенную примерно в 140 километрах от дома. Как рассказали очевидцы, уже в военкомате у мужчины произошёл эпилептический приступ.

Несмотря на это, Сергей прошёл военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе. Мужчину направили в штурмовую бригаду, но там, по имеющейся информации, отказались его принимать.

После этого, как утверждают представители ТЦК, военнообязанного отпустили и высадили из автомобиля. Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, предстоит установить следствию. Известно, что мужчина оказался далеко от дома без телефона и денег.

С тех пор Сергей пропал. Родственники искали его почти два месяца, пока тело не обнаружили примерно в 120 километрах от места жительства. При этом обстоятельства гибели остаются неизвестными. По словам Лубинца, судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти.

По факту исчезновения мужчины открыто уголовное производство. Омбудсмен потребовал выяснить его маршрут после освобождения из ТЦК, проверить действия всех причастных должностных лиц и установить, почему человека с эпилептическим приступом признали пригодным для военной службы.

Лубинец сообщил, что его офис уже направил обращения в Генеральный штаб ВСУ, прокуратуру, органы военной службы правопорядка, полицию и областной ТЦК. Представитель уполномоченного в Черкасской области поддерживает связь с семьёй погибшего.