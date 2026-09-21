Мочалка для душа может наградить прыщами, зудом и грибком

Мочалка для душа может стать источником прыщей, зуда и грибковых воспалений. Об этом «Абзацу» рассказала врач-косметолог Василина Миронова.

После душа на мочалке остаются влага, частички кожи и средства для мытья — в такой среде активно размножаются бактерии и грибки.

«Поэтому когда вы используете такую мочалку, которая уже полна микробов, то, по сути, мы просто размазываем эти микроорганизмы по своей коже», — пояснила она.

Чтобы не разводить бактерии, мочалку нужно тщательно промывать и просушивать. Синтетическую следует менять раз в один-два месяца, натуральную — каждые три-четыре недели, силиконовую — раз в год.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах нашли два опасных детских средства для мытья волос. В шампуне «Волшебные локоны» бренда «Принцесса» микробное загрязнение превысило норму в 80 раз, а в шампуне-геле «Ананас» из линейки «Фрутомонстры» — почти в 12 раз. Такое загрязнение может вызвать у ребёнка раздражение, зуд, высыпания и воспаление при попадании на повреждённую кожу или слизистые.