В российских магазинах нашли детские шампуни с превышением микробов в 80 раз

В российских магазинах обнаружили два детских средства для мытья волос, не соответствующих требованиям безопасности. В одном из образцов уровень микробного загрязнения оказался в 80 раз выше допустимого, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

Речь идёт о шампуне-уходе «Волшебные локоны» бренда «Принцесса», который выпускает московская компания «БИГ». Образец приобрели для проверки в магазине «Магнит» в Минусинске Красноярского края, где и выявили превышение установленного показателя.

Ещё одно нарушение обнаружили в детском шампуне-геле-пене 3 в 1 «Ананас» из линейки Mega Monsters «Фрутомонстры». Образец отобрали в магазине компании «Сладкая жизнь плюс» в Нижнем Новгороде, а содержание микроорганизмов в нём оказалось почти в 12 раз выше нормы.

Повышенное микробное загрязнение может представлять опасность при попадании средства на повреждённые участки кожи или слизистые. Среди возможных последствий у ребёнка называются раздражение, зуд, покраснение, высыпания и воспаление глаз или кожи.

Оба образца признали не соответствующими установленным требованиям безопасности. По итогам проверки Роспотребнадзор объявил производителю предостережение.

Ранее сообщалось, что мужчина из США решил лично проверить детский шампунь с пометкой «без слёз» и получил неожиданный эффект. Американец не сразу поверил сыну, который жаловался на жжение в глазах во время купания. На упаковке было указано, что средство предназначено для детей и не должно раздражать слизистую. Чтобы убедиться в безопасности продукта, мужчина нанёс небольшое количество шампуня прямо в глаза. Ощущения оказались крайне болезненными.